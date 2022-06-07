Минцифры назвало выход в случае отключения России от интернета

Россия перенаправит трафик через Азию

Российские провайдеры перенаправят трафик через Азию, если они будут отключены от точки международного обмена в Европе. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Также министр рассказал, что его ведомство готово в ручном режиме регулировать форс-мажорные ситуации с поставками импортного оборудования по заключенным контрактам. Комплектующие для российского компьютерного и телеком-оборудования завозятся в Россию, конечная сборка будет происходить в нашей стране.

Правительство обсуждает законодательное регулирование форс-мажора с проблемами поставок импортного оборудования по заключенным контрактам, цитирует Шадаева ТАСС.

Ранее замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков заявил, что Россию от глобального интернета отключать не станут, поскольку это бы могло привести к глобальным сбоям в самих западных странах. Выпадение "российского" куска создаст проблемы со связью мирового масштаба.

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