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С коронавирусом в России госпитализированы еще 1866 человек

11:34
  • вторник
  • 07 июня 2022

Выявлено 3259 новых случаев

За сутки в России госпитализированы 1866 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3259 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 167 человек, из них госпитализированы 165 пациентов.

Выздоровели за сутки 5125 человек. Скончались 73 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18358459 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379657 летальных исходов и 17772888 выписанных.

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