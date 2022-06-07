С коронавирусом в России госпитализированы еще 1866 человек

Выявлено 3259 новых случаев
За сутки в России госпитализированы 1866 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Всего за сутки зафиксировано 3259 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 167 человек, из них госпитализированы 165 пациентов.
Выздоровели за сутки 5125 человек. Скончались 73 заболевших.
Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18358459 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379657 летальных исходов и 17772888 выписанных.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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