Под Харьковом и Николаевом сбиты 12 беспилотников

Российская артиллерия за сутки поразила 39 пунктов правления на Украине, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате ударов были уничтожены три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 10 единиц бронетехники и более 400 националистов.

Помимо этого, уничтожена одна норвежская 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов.

За сутки средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов под Харьковом и Николаевом.

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