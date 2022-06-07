ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армия Белоруссии учится переходу на военное время

12:10
  • вторник
  • 07 июня 2022

Занятия проводятся в соответствии с планом подготовки

В Вооруженных силах Белоруссии начались занятия по боевой готовности, военнослужащим предстоит подготовиться к переходу с мирного на военное время. Об этом во вторник, 7 июня, рассказали в пресс-службе минобороны республики.
Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине

В оборонном ведомстве уточнили, что мероприятия проходят в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2021/2022 учебном году. Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

Цели занятий состоят в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время, цитирует сообщение белорусского министерства "Интерфакс".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у западных государств нет причин беспокоиться из-за проверки сил реагирования белорусской армии. Минск никому не угрожает и угрожать не собирается, поскольку "развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии Белоруссии
Военнослужащие армии Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.