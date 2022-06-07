Армия Белоруссии учится переходу на военное время

Занятия проводятся в соответствии с планом подготовки

В Вооруженных силах Белоруссии начались занятия по боевой готовности, военнослужащим предстоит подготовиться к переходу с мирного на военное время. Об этом во вторник, 7 июня, рассказали в пресс-службе минобороны республики.

В оборонном ведомстве уточнили, что мероприятия проходят в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2021/2022 учебном году. Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

Цели занятий состоят в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время, цитирует сообщение белорусского министерства "Интерфакс".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у западных государств нет причин беспокоиться из-за проверки сил реагирования белорусской армии. Минск никому не угрожает и угрожать не собирается, поскольку "развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства".

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