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Тутберидзе опровергла сообщения о переходе дочери в сборную США

12:21
  • вторник
  • 07 июня 2022

Тренер назвала эти сообщения фейком

Сообщения о том, что российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, решила перейти в сборную США, не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 7 июня, рассказали и сама спортсменка, и ее мать.
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Ранее американский журналист Дэйв Лиз заявил, что Тутберидзе якобы сама подтвердила намерение дочери перейти в американскую сборную. Однако Тренер назвала новость "очередным фейком", а Дэвис написала в соцсетях, "какие новости мы про себя узнаем".

Сообщения о якобы переходе Дэвис в сборную США прокомментировала и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она задала вопрос, когда журналисты начнут извиняться за то, что заранее пишут неправду. По мнению Тарасовой, "за такие вещи нужно отвечать", тем более журналистам, которые "пишут сегодня вранье", сообщает ТАСС.

Дэвис дебютировала во взрослом фигурном катании в сезоне 2021/2022 в паре с Глебом Смолкиным в танцах на льду. Заняв второе место на чемпионате России, спортсмены завоевали путевку на Олимпийские игры в Пекине, на которых заняли 14-е место.

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Тренер Этери Тутберидзе
Тренер Этери Тутберидзе
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