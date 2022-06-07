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На Украине вычеркнули "Войну и мир" из школьной программы

12:47
  • вторник
  • 07 июня 2022

А также другие произведения, восхваляющие российскую армию

Из украинской школьной программы исключили роман Льва Толстого "Войну и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска.

Такое решение приняло министерство образования Украины. "То есть все, что воспевает "оркские войска", все исчезнет из программы зарубежной литературы", - заявил заместитель министра образования Украины Андрей Витренко.

Тем не менее, окончательное решение относительно того, кого именно из российских писателей исключат из программы, еще не принято.

В свою очередь издание "Вести.Украина" пишет, что произведения, которые проходят школьники 8-9 классов, могут заменить на творчество современных авторов, например, на сказку "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля.

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