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Анастасия Ракова: центр госуслуг Марьино открылся по новому адресу

12:06
  • вторник
  • 07 июня 2022

Офис расположен в здании торгово-развлекательного центра "Фэнтази парк"

Центр госуслуг "Мои документы" района Марьино открылся по новому адресу. Теперь офис расположен на ул. Люблинская, д. 100, в здании торгово-развлекательного центра "Фэнтази парк".

Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, доступность и удобство - один из важнейших принципов работы столичных центров госуслуг.

"Теперь местные жители могут оформить все необходимые документы в пешей доступности от метро и рядом со всей инфраструктурой района Марьино. [Офис] стал просторнее, светлее и комфортнее. Современный интерьер полностью отражает концепцию столичных центров "Мои документы" - здесь будет приятно находиться каждому", - сказала Ракова.

В центре посетители смогут не только оформить госуслуги, но и проверить здоровье, а также ознакомиться с выставочной экспозицией. Для маломобильных граждан предусмотрены два окна приема, они шире, чем стандартные. Для удобства родителей с маленькими детьми оборудована комната матери и ребенка, есть детская игровая зона. Кроме того, появился отдельный кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке.

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Центр госуслуг "Мои документы"
Центр госуслуг "Мои документы"
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