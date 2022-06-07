ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Андрей Бочкарев: Станция метро "Новомосковская" готова почти наполовину

12:20
  • вторник
  • 07 июня 2022

Это первая отапливаемая наземная станция

Строительная готовность станции "Новомосковская" Сокольнической линии метро составляет 46 %.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Работы ведутся в районе пересечения автодорог Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и Коммунарка – Ямонтово в поселении Сосенское.

Как ожидается, продление Сокольнической ветки метро улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, района Южное Бутово и Коммунарки.

"Новомосковская" - первая отапливаемая наземная станция метро. На данный момент осталось продолжить 2,4 километра путей и возвести станционный комплекс.

"Для увеличения подачи теплого воздуха здесь установят дополнительное вентиляционное оборудование, а уменьшить теплоотдачу поможет утепление вестибюлей и установка двойных стеклопакетов на путевых стенах", – добавил Бочкарев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Проект метро "Новомосковская"
Проект метро "Новомосковская"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.