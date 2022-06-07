Андрей Бочкарев: Станция метро "Новомосковская" готова почти наполовину

Это первая отапливаемая наземная станция

Строительная готовность станции "Новомосковская" Сокольнической линии метро составляет 46 %.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Работы ведутся в районе пересечения автодорог Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и Коммунарка – Ямонтово в поселении Сосенское.

Как ожидается, продление Сокольнической ветки метро улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, района Южное Бутово и Коммунарки.

"Новомосковская" - первая отапливаемая наземная станция метро. На данный момент осталось продолжить 2,4 километра путей и возвести станционный комплекс.

"Для увеличения подачи теплого воздуха здесь установят дополнительное вентиляционное оборудование, а уменьшить теплоотдачу поможет утепление вестибюлей и установка двойных стеклопакетов на путевых стенах", – добавил Бочкарев.

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