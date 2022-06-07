Россия обвинила Зеленского во лжи о разрушении объектов культурного значения

Президент Украины заявил, будто российские военные делают это сознательно

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес российской армии о том, что она якобы уничтожает украинское культурное наследие, являются ложью. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков подчеркнул, что российские военнослужащие в ходе спецоперации не допускают обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия.

Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу, отметил представитель Минобороны.

Генерал-майор также указал, что "ценности же засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины", а у "проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине" нет и не может быть будущего, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленского уже уличали в предоставлении недостоверных данных: количество ежедневных потерь украинской армии, озвученное президентом Украины в недавнем интервью, было занижено как минимум втрое.

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