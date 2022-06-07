Российские власти поддержат деньгами рекламу российских брендов

Об этом рассказал глава Минпромторга

Правительство России одобрило выделение субсидий на поддержку рекламы российских брендов. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр уточнил, что в 2022 году будет выделено на эти цели в пилотном режиме 0,5 млрд рублей. Продвижение российских брендов будет осуществляться прежде всего по телевидению.

Мантуров заявил, что у россиян закрепилась установка, что "иностранное — это лучше", в результате даже произведенные в России товары продаются под брендами на иностранных языках, сообщает "Интерфакс".

В России импортозамещением, стимулированным западными антироссийскими санкциями, активно занялись не только власти, но и представители российского малого и среднего бизнеса. Все больше предприятий — как больших, так и средних и малых, выпускают продукцию, в которой все составляющие — отечественные.

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