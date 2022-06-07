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К спецоперации на Украине незаконно привлекли около 600 срочников из ЗВО

13:09
  • вторник
  • 07 июня 2022

Виновных в этом наказали

К участию в специальной военной операции на Украине были привлечены около 600 солдат срочной службы, в результате около 12 офицеров понесли ответственность за это. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал военный прокурор Западного округа Артур Егиев.
Минобороны сообщило о подвигах участников спецоперации

Егиев подчеркнул, что после выявления этого факта все срочники были возвращены домой в кратчайшие сроки.

По всем выявленным нарушениям предприняты меры дисциплинарного реагирования, в том числе решения об увольнении с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. О том, что солдаты срочной службы не будут участвовать в спецоперации на Украине, говорил и президент России Владимир Путин.

Однако 9 марта Минобороны России сообщило об обнаружении нескольких фактов присутствия срочников в числе войск, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Делом занялась военная прокуратура.

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