Московский патриархат принял крымские епархии УПЦ под прямое подчинение

В столице состоялось заседание синода

Синод РПЦ принял крымские епархии под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси.

Решение принято в ходе заседания. Ранее они находились в подчинении Украинской православной церкви (УПЦ).

Кроме того, в РПЦ отметили, что самочинные действия по смене статуса УПЦ могут привести к расколу, передает РИА Новости.

Заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) состоялось 7 июня в Даниловском монастыре в Москве под председательством патриарха Кирилла.

27 мая собор УПЦ провозгласил независимость от РПЦ из-за военной операции на Украине, назвав ее нарушением заповеди "Не убей".

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