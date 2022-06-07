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Россия построит медцентр в Луганске

14:55
  • вторник
  • 07 июня 2022

Наши специалисты также восстановят сотни объектов в столице ЛНР

Масштабное строительство развернули российские специалисты в городах Донбасса. Сотни объектов планируют восстановить в Луганске. В столице ЛНР за рекордные сроки возводят такой необходимый жителям и фронту многопрофильный медицинский центр.

Ещё в конце мая на этом месте было чистое поле. Российские строители показывают в Луганске высший уровень профессионального мастерства. В рекордные сроки по заказу Министерства обороны России вырастает многофункциональный медицинский центр.

"Мы сюда приехали 22 мая. Развернули работы с 25-26. То, что вы сейчас видите, это возведено за 10 дней", - рассказал Роман Пиянзов, представитель Военно-строительного комплекса Минобороны России.

В ковидные времена многие удивлялись темпам работы китайских строителей. Наши специалисты ничем не уступают. Бригады, которые задействованы на этом объекте, меньше чем за месяц построили госпиталь в Нижнем Новгороде. Теперь полученный опыт применяют в Луганске.

Уже в ноябре этот многофункциональный медицинский центр будет передан Минздраву Луганской Народной Республики. Очертания здания уже угадываются. Его площадь - 11 тысяч квадратных метров. Здесь будут располагаться операционные. А сам корпус разрастется в том направлении. Сейчас рабочие уже готовят площадку под фундамент.

Здание будет качественным и капитальным. А быстрые сроки обеспечиваются за счет привлечения большого количества людей. На пике работ здесь будет задействовано 700 специалистов и десятки единиц техники. Строительство планируется вести круглосуточно. Луганск получит полноценный госпиталь на 200 коек, где будет всё необходимое диагностические оборудование.

"У нас комплексный контракт - под ключ. Медицинский центр будет укомплектован самым современным оборудованием. Тут будет компьютерный томограф, аппараты для рентгена и УЗИ. Всё для колоноскопии и эндоскопии. ПЦР-лаборатория", - сообщил Владимир Потапов, представитель Военно-строительного комплекса Минобороны.

Такой объект Луганску очень нужен - чем быстрее, тем лучше. За годы украинской власти инфраструктура в регионе не развивалась. Держались на богатом советском наследии. А последние восемь лет Киев усиленно уничтожал мирные школы и больницы. Теперь настало время всё изменить, поэтому российские специалисты едут сюда охотно.

"Когда мы пересекали границу, заезжали, думали, что попали в советское время. Дома разбиты. Дороги разрушены. Мы хотим нагнать и перегнать. Всегда же хочется сделать лучше", - рассказал прораб Андрей Дрождин.

В одном только Луганске будут отстроены заново или восстановлены сотни городских объектов. И теперь уже нет сомнений - к решению этой задачи в нашей стране относятся со всей серьезностью.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Андрей Алексеев. "ТВ Центр". Луганск.

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Строительство медцентра в Луганске
Строительство медцентра в Луганске
Строительство медцентра в Луганске
Строительство медцентра в Луганске
Строительство медцентра в Луганске
Строительство медцентра в Луганске
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