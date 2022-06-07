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ОНФ запустил благотворительный проект "Все для Победы"

14:46
  • вторник
  • 07 июня 2022

Организация собирает средств на поддержку луганских и донецких военных подразделений

Масштабный проект "Всё для Победы" представили сегодня на пресс-конференции в Москве. Активисты ОНФ рассказали о работе благотворительного фонда по сбору средств на поддержку луганских и донецких военных подразделений. В республики отправляют всё, что необходимо бойцам: от медицинских товаров до одежды и бронежилетов. К проекту может присоединиться любой желающий.

"Любая ваша помощь сегодня очень нужна парням на передовой, в народной милиции ЛНР и ДНР. Это ребята, которые сегодня умирают за право быть русскими и борются за нашу общую свободу, за наше будущее", - заявил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

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