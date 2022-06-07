Собянин рассказал о развитии городской сети центров "Московского долголетия"

Сегодня Сергей Собянин и Валентина Матвиенко осмотрели центр "Московского долголетия" "Сокольники"

Число участников проекта "Московское долголетие" увеличивается на 2-3 тысячи человек ежедневно, а до конца года в городе будет открыто еще два десятка новых клубов. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он посетил центр в "Сокольниках", пообщался с жителями района и поздравил соцработников с наступающим профессиональным праздником.

У бильярдного стола силы равны. Здесь и мужчины, и женщины. Это одна из любимых активностей в центре "Московское долголетие" в Сокольниках.

"Мы не доживаем, а (поймите мои слов правильно) проживаем жизнь. Причем проживаем жизнь интересно. Дети выросли, внуки взрослые. Ну, что, когда тебе за семьдесят? Благодаря Сергею Семеновичу все появилось".

Центр московского долголетия "Сокольники" занимает три этажа. Шахматы, настольный теннис, йога, а для самых активных - танцы. Свои силы на паркете может попробовать каждый.

Клубы для общения старшего поколения в Москве возникли 4 года назад по инициативе мэра. Тогда это был пилотный проект. Сегодня - новый уровень поддержки. Система социальной защиты Москвы переживает второе рождение. Растёт качество и доступность услуг. Только таких центров "Московского долголетия" к концу 2022-го в столице будет работать больше 70. В этом году 170 тысяч пенсионеров уже посетили центры. И за всеми этими счастливыми лицами - работа соцработников. Сегодня с наступающим профессиональным праздником их поздравил Мэр Москвы.

"От имени москвичей выражаю вам благодарность за вашу подвижническую работу, за те новации, которые происходят. Новации ради того, чтобы наши москвичи старшего поколения, те которые нуждаются в вашем внимании, чувствовали себя комфортно, могли заниматься активной деятельностью. Как одна женщина сегодня сказала: не доживать, а жить полноценной жизнью. Это очень важно", - сказал Сергей Собянин.

Социальные службы Москвы сейчас открыты и доступны каждому. Никаких очередей, никакой бумажной волокиты. Все это в прошлом. Даже чтобы записаться в центр "Московского долголетия" не надо проходить каких-то сложных процедур. Во многом такая перестройка стала возможна и благодаря людям, которые работают в этой сфере. Они оказывают поддержку пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Все это - большой штаб соцслужбы Москвы.

"Последние годы, десятилетия, главным приоритетом внутренней политики государства является социальная защита людей. И президент постоянно говорит: поддержка людей, поддержка граждан, доходы людей, доступность жилья и так далее…. Поэтому вы - социальные работники - вы вообще находитесь сегодня, вы главные люди, вы находитесь на переднем плане по реализации внутренней политики страны", - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В системе социальной защиты населения города Москвы работают порядка 40 тысяч человек. И эти люди как никогда нужны Москве. Столица задала высокий уровень социальной работы, который сегодня служит примером и для остальных регионов.

Елена Сахно, Юлия Богоманшина, Андрей Пашутин, Александр Ивановский, Сергей Смирнов, "ТВ Центр".

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