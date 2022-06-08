Московский зоопарк помог животным Донбасса

Докучаевский зоопарк в ДНР получил корма и лекарства

Московский зоопарк помогает своим коллегам в Докучаевске (ДНР). Народный фронт в рамках акции "Мы вместе" доставил туда гуманитарную помощь. Стройматериалы необходимы зоопарку "Лебединое озеро", чтобы отремонтировать старые и построить новые вольеры, а также привести в порядок территорию.

"На этот раз мы привезли стройматериалы, краску, различные лекарства и немного кормов в Докучаевский зоопарк, также была оказана ветеринарная помощь и даны рекомендации по содержанию некоторых видов животных", - рассказал Алексей Суслов, заместитель гендиректора по зоологической работе Московского зоопарка.

Состояние животных оказалось вполне удовлетворительным. За исключением птицы. Её принесли в зоопарк из леса с различными травмами. Хищник безропотно дал себя осмотреть московским ветеринарам. Теперь ему предстоит серьёзное лечение и реабилитация.

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