За 70 лет с Моховой вышло около 30 тысяч специалистов

Факультет журналистики МГУ отмечает юбилей. Его история началась 70 лет назад всего лишь с трёх кафедр. С тех пор их количество увеличилось до 13, а еще появились мультимедийный центр и лаборатории.

Сегодня эти студенты рассуждают о влиянии полемики западников и славянофилов на публицистику XIX века, а завтра сами отправятся делать историю современных медиа.

"Журналистика - это способ показать мир людям, рассказать о том, что волнует меня и что волнует общество", - заявила студентка второго курса Софья Пикава.

А это выпускники журфака. Одни - совсем молодые, другие - уже пенсионеры. И каждый курс уверенно называет себя лучшим.

"Практически никто не изменил журналистике, некоторые до сих пор работают, хотя нам уже всем за 70 лет", - заявил Сергей Грызунов, выпускник 1971 года, бывший министр печати России (1994-1995 гг.).

За 70 лет отсюда вышло около тридцати тысяч специалистов. И каждый год они собираются на факультете повидаться с однокурсниками и преподавателями. Они говорят, что с годами любовь к родному факультету только крепче.

Подробности смотрите в репортаже Ксении Игнатовой.

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