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Легендарная опера "Ася" вернулась на сцену после векового перерыва

15:27
  • вторник
  • 07 июня 2022

Впервые произведение прозвучало в 1900 году

Легендарная опера Ипполитова-Иванова "Ася" вернулась на российскую сцену. После более чем векового перерыва её представили в Большом зале Московской консерватории.

Впервые это произведение по одноимённой повести Тургенева прозвучало в 1900 году в исполнении лучших вокалистов, причём за режиссёрским пультом стоял сам композитор. Сочинение удивительной красоты и гармонии, опера "Ася" сразу завоевала сердца публики

После 1917-го года лирическое творение Ипполитова-Иванова надолго забыли. И вот теперь нежные арии, полные сокровенных переживаний, снова звучат на сцене.

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Московская консерватория
Московская консерватория
Опера "Ася"
Опера "Ася"
Опера "Ася"
Опера "Ася"
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