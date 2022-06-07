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Для москвичей под риском увольнения создадут 15 тысяч рабочих мест

15:01
  • вторник
  • 07 июня 2022

На программу выделили более 3 млрд рублей

140 московских компаний создадут более 15 тысяч рабочих мест для сотрудников, которые находятся под риском увольнения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Так в городе продолжается реализация программы господдержки работников, запущенная минувшей весной. Это временная занятость, общественные работы или постоянное трудоустройство с адаптацией.

Рабочие места уже создали центры госуслуг "Мои документы", московское метро, "Почта России" и другие крупные компании, а также супермаркеты и рестораны города. На реализацию программы из госбюджета выделено свыше трёх миллиардов рублей. Эти деньги пойдут в том числе и на поддержку самих работодателей.

"Те компании, которые готовы в течение трех месяцев взять более 300 человек, получат государственную меру поддержки - субсидию в размере 5 тысяч за каждого нанятого человека, для того, чтобы он был нанят на работу и быстро прошел программу адаптации", - сообщила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.
 

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