В Москве внедряют новую систему оценки профессионализма медработников

Программа состоит из трех этапов

В Москве продолжают внедрять обновленную систему оценки профессионализма медработников. Она позволяет эффективно выявить, какими знаниями и навыками обладает тот или иной врач.

Программа, как и раньше, состоит из трех этапов: компьютерного тестирования, практики на симуляторах и решения медицинских задач. Но теперь система учитывает еще и место работы врача, его опыт и компетенции. Оценка уже проводится по 26 специальностям, которые охватывают 80 процентов всего медперсонала.

"Данные инструменты оценки используется в нескольких случаях. Если, например, кандидат хочет устроиться в систему московского здравоохранения, он проходит оценку через наш кадровый центр. Если работающий специалист захочет получить звание "Московский врач". Если работодатель захочет уточнить уровень знаний, навыков, умений, работающих специалистов", - сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова.



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