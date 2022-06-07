Шойгу объявил об освобождении Святогорска

Денацифицированы более 10 населенных пунктов

Российские военные полностью освободили город Святогорск в ходе проведения специальной военной операции.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца на данный момент освобождены.

"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов", - заявил он в ходе селекторного совещания.

Министр отметил, что с начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в плен российским военным сдались почти 6,5 тысячи солдат ВСУ.

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