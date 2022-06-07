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Шойгу: в плен сдались около 6,5 тысячи украинских военных

13:40
  • вторник
  • 07 июня 2022

Министр рассказал о промежуточных итогах спецоперации

За последние пять дней спецоперации России по защите республик Донбасса в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.

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Глава Минобороны России рассказал о промежуточных итогах специальной военной операции, которая была объявлена 24 февраля.

Общее количество украинских военнослужащих, по словам Шойгу, достигло 6489 человек, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что оборонявшиеся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинские военнослужащие сдались в плен. Двумя неделями ранее украинский лидер утверждал, что выход боевиков из подземелий завода – это "эвакуация".

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