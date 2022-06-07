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Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать с Киевом Херсон и Запорожье

14:00
  • вторник
  • 07 июня 2022

Это неверная информация, заявили в Кремле

Появившиеся в ряде средств массовой информации сообщения о том, что Москва якобы не желает обсуждать с Киевом статус Херсонской и Запорожской областей, не соответствует действительности. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля назвал неверной информацию о якобы нежелании российской стороны поднимать на переговорах с Украиной тему статуса Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем военных России.

По словам Пескова, "это все не так". Однако подробности пресс-секретарь президента не рассказал, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что Киеву хорошо известны российские требования по Украине, Москва их четко озвучила. Однако украинская сторона морозит переговоры, под нажимом кураторов выбирая другой вариант решения кризиса.

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