Мошенники пытались заставить столичную пенсионерку продать квартиру

Полицейские вовремя вмешались

Почти продала квартиру, но вмешались полицейские. 83-летняя пенсионерка чуть не стала жертвой мошенников.

Женщине позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что ее квартиру якобы хотят переоформить на себя злоумышленники. Но он готов предотвратить аферу. Для этого надо срочно продать недвижимость и перевести полученные деньги на "безопасный" счет в банке.

"Женщина поверила и подыскала потенциального покупателя. Об этом узнала ее дочь, которая заподозрила обман. Пенсионерка обратилась за помощью к нашим сотрудникам. Один из участников криминальной схемы был задержан полицейскими с поличным при получении от потерпевшей муляжа денежных средств в сумме более 7 млн рублей, якобы вырученных от продажи недвижимости", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас оперативники разыскивают других участников преступной схемы. Сам задержанный утверждает, что лишь выполнял роль курьера. Перечислить деньги своим сообщникам он не успел и очень удивился тому, что на него завели уголовное дело.

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