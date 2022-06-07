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Птенец краснокнижных беркутов родился в Московском зоопарке

15:28
  • вторник
  • 07 июня 2022

Пока он сидит в гнезде и громко требует еду

В Московском зоопарке в семье редких птиц - беркутов - вылупился птенец. Пока он всё время сидит в гнезде и лишь изредка показывает голову, чтобы потребовать у родителей еду. При этом громко пищит.

Пока птенец покрыт белым пухом, но уже к концу лета приобретет красивое оперение и сможет совершать первые полёты. Правда, по-прежнему будет просить взрослых птиц его покормить.

Зоологи и ветврачи в жизнь семейства не вмешиваются, чтобы не вызвать лишнего стресса как у птенца, так и у его родителей.

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Птенец беркута
Птенец беркута
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