Птенец краснокнижных беркутов родился в Московском зоопарке

Пока он сидит в гнезде и громко требует еду

В Московском зоопарке в семье редких птиц - беркутов - вылупился птенец. Пока он всё время сидит в гнезде и лишь изредка показывает голову, чтобы потребовать у родителей еду. При этом громко пищит.

Пока птенец покрыт белым пухом, но уже к концу лета приобретет красивое оперение и сможет совершать первые полёты. Правда, по-прежнему будет просить взрослых птиц его покормить.

Зоологи и ветврачи в жизнь семейства не вмешиваются, чтобы не вызвать лишнего стресса как у птенца, так и у его родителей.

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