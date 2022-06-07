Путин призвал обеспечить рост доходов россиян

Это необходимо для поддержания спроса

В России важно поддерживать потребительский спрос, а это требует обеспечения роста доходов граждан. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал российский лидер Владимир Путин.

В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства подчеркнул, что нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы.

Президент отметил, что в России удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке.

Вместе с тем Путин призвал иметь в виду как позитивные, так и негативные стороны этой ситуации, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни.

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