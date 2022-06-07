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Кремль не подтвердил привлечение миротворцев ОДКБ к спецоперации

14:40
  • вторник
  • 07 июня 2022

Комментарий дал Дмитрий Песков

Кремль не располагает информацией о возможности отправки миротворческого контингента ОДКБ на Украину для урегулирования конфликта. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля отметил, что ничего не может сказать по этому вопросу, поскольку не располагает соответствующими данными.

При этом председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов 6 июня заявлял, что миротворцы ОДКБ не появятся на освобожденных территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации России, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши отправить на Украину натовских миротворцев. Он заявил, что НАТО не будет разворачивать войска на Украине, чтобы избежать войны с Россией.

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Миротворцы ОДКБ
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