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Писатель Глуховский объявлен в розыск

14:29
  • вторник
  • 07 июня 2022

Основание для розыска – уголовная статья

МВД объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского. Карточка с его личными данными появилось в базе министерства внутренних дел.

Основание для розыска – уголовная статья. Какая именно, не уточняется. СМИ предполагают, что дело может быть связано с дискредитацией ВС России.

Глуховский — автор романов "Метро 2033", "Текст" и других произведений. В апреле 2022 года стало известно, что работа над экранизацией "Метро 2033" была приостановлена.

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