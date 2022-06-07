Писатель Глуховский объявлен в розыск

Основание для розыска – уголовная статья

МВД объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского. Карточка с его личными данными появилось в базе министерства внутренних дел.

Основание для розыска – уголовная статья. Какая именно, не уточняется. СМИ предполагают, что дело может быть связано с дискредитацией ВС России.

Глуховский — автор романов "Метро 2033", "Текст" и других произведений. В апреле 2022 года стало известно, что работа над экранизацией "Метро 2033" была приостановлена.

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