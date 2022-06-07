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Путин: ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль

14:36
  • вторник
  • 07 июня 2022

Президент провел совещание по экономическим вопросам

Сегодня Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Оно прошло в формате видеоконференции.

По итогам предыдущих встреч конкретные меры поддержки предприятий и трудовых коллективов уже были определены. Президент обратил внимание на необходимость довести эти решения до практической реализации. Речь зашла о позитивных результатах: стабилизировалась ситуация на валютном рынке, укрепление рубля позволило ослабить требования для экспортёров. Положительная динамика - в сельском хозяйстве и строительстве. Благоприятные тенденции и в других сферах.

"Также отмечу низкую безработицу. В апреле её уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось. В сегодняшних условиях это очень серьёзное достижение, однако прошу и дальше держать ситуацию под контролем, учитывая, что риски на рынке труда всё ещё, конечно, сохраняются. Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Собственно говоря, мы с вами так и делаем", - заявил Путин.

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