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IBM объявила о прекращении работы в России

15:03
  • вторник
  • 07 июня 2022

Об этом рассказал генеральный директор компании

Американская компания IBM во вторник, 7 июня, объявила о решении прекратить работу на российском рынке.
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Как заявил глава компании Арвинд Кришна, IBM приостанавливает все операции в России в связи с проведением российской спецоперации на Украине.

Безопасность и защита сотрудников IBM и их семей во всех областях, затронутых конфликтом на Украине, остается главным приоритетом компании. Руководство пообещало помощь и содействие украинским сотрудникам, в том числе и по эвакуации из страны.

Сотрудникам IBM во всем мире рекомендуется продолжать делать пожертвования Международному Красному Кресту, цитирует заявление Кришны РИА Новости.

После начала Россией спецоперации на Украине и введения в связи с этим антироссийских санкций ряд зарубежных компаний объявили о приостановке или прекращении деятельности на российском рынке.

Чтобы избежать дефицита товаров для россиян, правительство России легализовало параллельный импорт — схему ввоза товаров в страну, при котором не требуется разрешение правообладателя. В опубликованном Минпромторгом перечне товаров, подлежащих параллельному импорту, значится также электроника, умные часы, игровые приставки.

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