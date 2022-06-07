ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума разрешила бесплатный проезд в электричках детям до семи лет

14:48
  • вторник
  • 07 июня 2022

Без предоставления отдельного места

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении законопроект о бесплатном проезде детей в электричках с пяти до семи лет.

Авторами инициативы выступили депутаты партии "Единая Россия". Ранее дети в возрасте от пяти до семи лет обязаны были оплачивать проезд в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет.

Теперь пассажиры смогут бесплатно переводить детей данной возрастной категории в электричках без предоставления отдельного для сидения места.

"В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажиры электрички
Пассажиры электрички
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.