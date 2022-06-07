Госдума разрешила бесплатный проезд в электричках детям до семи лет

Без предоставления отдельного места

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении законопроект о бесплатном проезде детей в электричках с пяти до семи лет.

Авторами инициативы выступили депутаты партии "Единая Россия". Ранее дети в возрасте от пяти до семи лет обязаны были оплачивать проезд в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет.

Теперь пассажиры смогут бесплатно переводить детей данной возрастной категории в электричках без предоставления отдельного для сидения места.

"В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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