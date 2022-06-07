Минобороны России создало Фонд поддержки военно-патриотического кино

Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу

Фонд поддержки военно-патриотического кино создан под эгидой российского Министерства обороны. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава ведомства подчеркнул, что Минобороны уделяет самое пристальное внимание сохранению памяти о важнейших событиях российской истории, созданию кинолент о подвигах граждан страны, борьбе с фальсификацией истории и патриотическому воспитанию молодежи.

Для реализации этих задач создан Фонд поддержки военно-патриотического кино. Его цель — оказывать помощь в производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Министерства обороны и решаемых Вооруженными Силами задачах.

Шойгу пожелал успехов в работе новому Фонду, сообщает РИА Новости.

Ранее советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что кинопрокатчики и кинотеатры больше всего пострадали от антироссийских санкций в сфере культуры. Власти сейчас активно занимаются решением этой проблемы.

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