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Минобороны России создало Фонд поддержки военно-патриотического кино

15:43
  • вторник
  • 07 июня 2022

Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу

Фонд поддержки военно-патриотического кино создан под эгидой российского Министерства обороны. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
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Глава ведомства подчеркнул, что Минобороны уделяет самое пристальное внимание сохранению памяти о важнейших событиях российской истории, созданию кинолент о подвигах граждан страны, борьбе с фальсификацией истории и патриотическому воспитанию молодежи.

Для реализации этих задач создан Фонд поддержки военно-патриотического кино. Его цель — оказывать помощь в производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Министерства обороны и решаемых Вооруженными Силами задачах.

Шойгу пожелал успехов в работе новому Фонду, сообщает РИА Новости.

Ранее советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что кинопрокатчики и кинотеатры больше всего пострадали от антироссийских санкций в сфере культуры. Власти сейчас активно занимаются решением этой проблемы.

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