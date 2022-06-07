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Шойгу назвал новые приоритеты обучения в российских войсках

15:38
  • вторник
  • 07 июня 2022

Их будут использовать во время летнего обучения

Приоритетом летнего периода обучения, который начался 1 июня в российских войсках, станут новые способы ведения боевых действий. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
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Как уточнил глава оборонного ведомства, при этом будет учитываться опыт специальной военной операции России по защите республик Донбасса и других вооруженных конфликтов, армейской тактической стрельбе и оказанию первой помощи на поле боя.

Практические занятия будут проводиться в пунктах постоянной дислокации и на полигонах с максимальной загруженностью учебно-материальной базы.

Шойгу подчеркнул, что перед началом летнего периода обучения армии было проведено более 9 тысяч мероприятий, включая сборы различного уровня, инструкторско-методические и показные учения, а также ремонт и модернизация учебно-материальной базы, сообщает ТАСС.

В России тем временем сняли возрастной предел для заключения первого контракта на военную службу. Раньше после 45 лет пойти служить по контракту впервые было нельзя. Закон исключает возрастной предел как для россиян, так и для иностранцев. Прежде граждане других государств после 30 лет не могли пойти служить по контракту в российскую армию.

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