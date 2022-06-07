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Россия сняла ограничения на поездки в Киргизию и Армению

15:25
  • вторник
  • 07 июня 2022

Распоряжение подписал Михаил Мишустин

Ограничений на транспортное сообщение России с Арменией и Кыргызстаном больше нет. Распоряжение об отмене всех антиковидных мер подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение... позициями следующего содержания: республика Армения, Киргизская республика", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что изменения вносятся в распоряжение кабмина от 20 мая 2022 года. В этом документе был установлен список стран, в отношении которых снимаются ранее установленные антиковидные меры.

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