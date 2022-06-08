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Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

00:01
  • среда
  • 08 июня 2022

Стрельцов ждет успех на работе, Козерогам же пора задуматься об отпуске

Овны

Хорошие новости будут касаться денег и профессии: вы получите то, что заработали, или новое предложение о сотрудничестве. Сохраняйте позитивный настрой, это поможет в делах.

Тельцы

Меркурий приходит к вам на помощь, помогая преуспеть в таких сферах, как творчество, спорт, учеба. Это хороший день для покупки одежды и обуви, похода в салон красоты.

Близнецы

Редкий день, когда вам в кайф побыть дома: оказывается, у вас там так уютно и тепло! Делайте то, чего душа желает: отдыхайте или наводите порядок, готовьте любимые блюда.

Раки

Друзья принесут вам новости, наполнят ваше пространство своими голосами и эмоциями. Можно и нужно самим идти на контакт, написать или позвонить тому, по ком скучаете.

Львы

У вас случится маленькая денежная радость – вы получите небольшую премию, кэшбек или бонусы. Ищите вокруг себя финансовые возможности, и они обязательно найдутся!

Девы

Луна в вашем знаке сегодня стала частью очень устойчивой конструкции наравне с Плутоном и Меркурием. Вам и карты в руки: делайте все, чтобы упрочить свое положение.

Весы

Вы можете случайно встретиться с бывшими возлюбленными или просто вспомнить о них. Если вам есть о чем потолковать с психологом, сегодня – самый подходящий день.

Скорпионы

Прекрасный день для общения, цель которого сугубо практичная, деловая. Например, можно искать дизайнеров или работников для ремонта и обговаривать с ними свои идеи.

Стрельцы

Вы отлично справитесь с задачами на работе и дождетесь похвалы начальства или хорошего отзыва от клиента. Если поймаете энергетику этого момента, сможете повторять успех.

Козероги

В кои-то веки воображение сегодня будет уносить вас далеко-далеко, к морю или в горы. Все очень просто: вам пора в отпуск, подумайте, как организовать его в этом году.

Водолеи

Сегодня звезды подарят вам невероятное ощущение спокойствия и равновесия. Впервые за долгое время вы будете спокойно и рассудительно планировать дела, зарабатывать деньги.

Рыбы

Несмотря на гармоничный фон дня, вы рискуете с кем-то поссориться. Вы единственные в зодиаке, кому сегодня нужно жестко контролировать себя, чтобы не попасть в конфликт.

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