Польша потребовала отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии

ЕС уже отключил от этой системы десять российских банков

Следующий, седьмой, пакет санкций Европейского союза должен включать в себя отключение от системы SWIFT всех банков России и Белоруссии. С таким заявлением выступил во вторник, 7 июня, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Польский министр назвал шестой пакет санкций ЕС важным шагом в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей, однако заявил, что этого недостаточно.

В седьмой пакет рестрикций Рау предложил внести отключение всех российских, а также белорусских банков от системы SWIFT.

Кроме того, глава МИД Польши считает необходимым полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, сообщает ТАСС.

3 июня Брюссель официально утвердил шестой пакет антироссийских санкций. В рамках новых рестрикций отключены от международной системы обмена банковской информацией SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Ранее были отключены от SWIF ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.

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