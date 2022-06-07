Власти Шри-Ланки уволили арестовавшего российский лайнер фининспектора

Сотрудник нарушил правила судопроизводства

Финансовый инспектор, передавший на исполнение судебное постановление о задержании самолета "Аэрофлота" в Шри-Ланке, отстранен от работы. Об этом сообщил ланкийский портал Newsfirst со ссылкой на министерство юстиции страны.

По данным издания, инспектор работает при Высшем коммерческом суде Коломбо. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил судопроизводства во время исполнения решения о задержании самолета.

Днем ранее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Вылет из Коломбо в Москву 2 июня российского Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей страны. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки, а з "Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо. Позже стало известно, что самолет с членами экипажа вылетел в российскую столицу.

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