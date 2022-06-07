Минобороны показало, как сейчас выглядит Святогорская лавра

Украинские националисты сбежали после поджога скита

Во вторник появились новые доказательства провокации украинских националистов, которые умышленно подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На этот варварский шаг националисты пошли в момент отступления. Местные жители видели, что ВСУ приезжали на территорию архитектурного заповедника еще 2 июня. Выбирали место для артиллерийских батарей, ведь комплекс расположен на высоком берегу.

Как подчеркнул официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, украинские формирования рассчитывали прикрыться православными святынями Лавры как "щитом". Но когда пришлось спешно покидать позиции, скит подожгли, а тушить пожар не давали.

Минобороны также представило кадры, как выглядит Святогорская лавра на данный момент. Здания целые. Российские военные обстрелов или разрушений объектов исторического и культурного наследия не допускают. Местные жители возмущены действиями националистов.

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