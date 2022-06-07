"Ругайте Байдена": американцы устали от оправданий президента США

Цены на бензин продолжают расти

Всемирный Банк ухудшил прогноз по росту внутреннего валового продукта США до 2 с половиной процентов в этом году. В следующем ожидается дальнейшее понижение этого показателя. Ухудшение положения в экономике сейчас на себе ощущает каждый американец - цены на бензин растут чуть ли не ежедневно. Вашингтонская администрация все сваливает на конфликт вокруг Украины, но граждане все меньше этому верят.

Лос-Анджелес. Триумфального открытия саммита Америк не получилось. Мероприятие, задумывавшееся как встреча лидеров всего континента, которая должна демонстрировать мощь США, обернулось саммитом бойкотов. Вашингтон не пригласил Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. В ответ Дядю Сэма щёлкнули по носу Мексика и Боливия. Их президенты демонстративно отказались ехать в Калифорнию. Чем лишний раз пошатнули позиции Джо Байдена, который по-прежнему пытается убеждать весь мир в его однополярности.

"Я бы сказал, что для администрации Байдена сейчас не самое подходящее время для проведения этого саммита из-за того, что происходит так много всего. У нас есть внутренние проблемы внутри Соединенных Штатов, экономические проблемы, проблема инфляции, которая волнует людей все больше и больше. Массовые расстрелы. А потом война на Украине, которая занимает много времени со стороны президента Байдена", - рассказал политолог Джерардо Мунк.

Без сюжета с автозаправки не обходится ни один выпуск американских новостей. Пробит очередной рекорд: стоимость галлона бензина уже почти пять долларов. В Калифорнии в отдельных районах - все 10. В среднем по штату свыше шести.

Перед гражданами оправдывается пресс-секретарь Белого дома. Так же, как и его 46-й хозяин, повторяет мантру: во всем, а не только в росте цен на бензин, виноват Путин.

"Посмотрите, что произошло. Когда Путин начал собирать войска на границе, цена на газ выросла на 1,51 доллар. Важно, чтобы люди понимали, что подобные проблемы происходят по всему миру. В ЕС бензин стоит 8,15 доллара за галлон. И все это происходило с декабря 2021 года", - говорит пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Но что бы ни придумывали в Белом доме, на американских бензоколонках недобрым словом поминают совсем не российского лидера. Недовольство ценами приобретает все больший размах. Ставшие популярными бумажные стикеры одной из автозаправочных сетей "Не ругайте нас, ругайте Байдена" теперь в цифровом формате.

Впору уже и немцам готовить креативные лозунги. Вслед за предложением к гражданам понизить температуру в собственных квартирах в ФРГ теперь призывают сократить потребление электроэнергии в общественных зданиях. Канцлер Шольц тем временем вслед за Джо Байденом ничего не жалеет для Украины.

"Мы продолжим поддерживать Украину поставками оружия. Германия делает это интенсивнее, чем кто-либо другой. И будем продолжать это до тех пор, пока необходимо, чтобы противостоять российской агрессии. Мы также решили усилить германскую миссию, чтобы организовать сдерживание-защиту от агрессии в Литве", - заявил Шольц.

Кто и что угрожает Литве, канцлер Шольц не озвучил, но дополнительный воинский контингент пообещал туда направить. Пример Украины, видимо, оказался недостаточно убедителен: ослабить Москву не помогают ни натовские инструкторы, ни вооружения.

Если не выходит с Украиной, то у англосаксонской партии войны на примете новые жертвы. Швеция и Финляндия. Затягивая эти страны в НАТО, Вашингтон буквально пытается бросить их на амбразуру столкновения с Россией. После того, как Москва спокойно отреагировала на потенциально новых членов альянса, масла в огонь подлил помощник генсека организации. НАТО не дает гарантий неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии.

Заявления относительно Швеции и Финляндии меняются также стремительно, как и по Украине. Объявив о поставках РСЗО "Хаймарс", в Вашингтоне уверяли - российские территории мишенью не станут. Потом заговорили иначе. Посол в США в Киеве заявила, что тот сам будет выбирать цели, какие посчитает нужным. Про членство двух скандинавских стран в альянсе сначала тоже говорили - позиция будет исключительно оборонительной, без намерений конфронтации с Москвой. Теперь всплывают оговорки про ядерное оружие.

Но у Хельсинки и Стокгольма еще есть возможность остаться не втянутыми в противостояние Россия-НАТО нейтральными государствами. До саммита североатлантического альянса, который в конце июня состоится в Мадриде. Швеция и Финляндия намереваются принять в нем участие.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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