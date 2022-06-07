Собянин утвердил проект строительства и благоустройства новых улиц на юге Москвы

Будет реконструирована улично-дорожная сеть в районе Орехово-Борисово Южное

Сергей Собянин утвердил проект реконструкции улично-дорожной сети на территории жилой застройки между Каширским шоссе и Елецкой улицей в районе Орехово-Борисово Южное.

В рамках проекта будет построено и реконструировано почти два километра дорог, реорганизованы выезды с территории жилого комплекса "Ясеневая 14", реконструирован съезд с Каширского шоссе и построен новый выезд на него.

"На новых городских улицах будут обустроены широкие и комфортные тротуары, установлены современные остановочные пункты и организовано более 20 пешеходных переходов, в том числе со светофорным регулированием. Запланировано и комплексное озеленение прилегающей территории – высадка деревьев и кустарников, а также создание газонов", – сообщили в столичной мэрии.

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