Россия приостановила действие соглашения с Японией о морском промысле

Токио не выполняет финансовые обязательства

Действие межправительственного соглашения России с Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов приостановлено. Москва приняла такое решение из-за того, что Токио не выполняет свои финансовые обязательства.

"К сожалению, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности", - сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В соответствии с соглашением, японские рыболовные суда получали право на промысел в рамках квоты в российской экономической зоне у южных Курильских островов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"