Стало известно, когда откроются первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s

Это произойдет 12 июня

Первые 15 точек, работавших ранее под брендом McDonald's начнут принимать посетителей в России уже 12 июня. Об этом во вторник сообщает АГН "Москва".

"12 июня в России откроются первые 15 предприятий новой сети ресторанов быстрого обслуживания", - отметили в агентстве.

Ранее стало известно, что новый владелец сети ресторанов быстрого питания намерен открыть их в течение двух месяцев.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка, на котором проработал 30 лет. После стало известно, что компания продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору.

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