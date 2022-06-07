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Зеленский объявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

17:28
  • вторник
  • 07 июня 2022

В то же время украинский лидер требует военной поддержки от Запада

Владимир Зеленский готов к мирным переговорам с Владимиром Путиным. Украинский лидер выразил желание начать диалог с президентом России во время видеоконференции, организованной газетой Financial Times.

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"Зеленский заявил, что "победа должна быть достигнута на поле боя", но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом Владимиром Путиным", - сообщило издание. По его данным, украинский лидер сказал, что тупиковое положение в конфликте с Москвой - "не вариант" для Киева, а также вновь призвал Запад оказать Украине военную поддержку.

В Москве тем временем подчеркивают, что переговоры с Киевом заморожены по решению украинской стороны. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления переговоров. Он настаивает на встрече исключительно между ним и Путиным, без каких-либо посредников - вдобавок после того, как Украина вернет  контроль над территориями по состоянию на 23 февраля.

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