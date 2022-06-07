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Шойгу обсудил с турецким коллегой безопасность судоходства в Черном море

17:43
  • вторник
  • 07 июня 2022

Главы военных ведомств решали проблему вывоза украинского зерна

Вопросы безопасности судоходства в Черном море в связи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины обсудили глава Минобороны России Сергей Шойгу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщили в российском военном ведомстве.

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"По инициативе турецкой стороны 7 июня 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", - говорится в сообщении.

Шойгу и Акар рассмотрели не только проблему вывоза украинского зерна. Министры также отметили важность тесного взаимодействия в Сирии по поддержанию долговременной стабильности в регионе, передает ТАСС.

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