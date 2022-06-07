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Украинские власти поддержали легализацию марихуаны

18:15
  • вторник
  • 07 июня 2022

Считают, что это поможет снять стресс, полученный в результате вооруженного конфликта

Медицинский каннабис начнут использовать на Украине для лечения стрессовых расстройств, полученных в результате вооруженного конфликта. Легализацию марихуаны поддержало украинское правительство.

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"Кабмин поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению… посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны", - сообщил в соцсетях глава минздрава Виктор Ляшко.

В прошлом году Верховная рада Украины отклонила этот законопроект. Однако Ляшко утверждает, что противники препаратов из каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и находящуюся в незаконном обращении марихуану, чтобы дискредитировать идею его использования в медицинских целях, передает РИА Новости.

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