Украинские власти поддержали легализацию марихуаны

Считают, что это поможет снять стресс, полученный в результате вооруженного конфликта

Медицинский каннабис начнут использовать на Украине для лечения стрессовых расстройств, полученных в результате вооруженного конфликта. Легализацию марихуаны поддержало украинское правительство.

"Кабмин поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению… посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны", - сообщил в соцсетях глава минздрава Виктор Ляшко.

В прошлом году Верховная рада Украины отклонила этот законопроект. Однако Ляшко утверждает, что противники препаратов из каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и находящуюся в незаконном обращении марихуану, чтобы дискредитировать идею его использования в медицинских целях, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"