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Зеленский заявил о неспособности ВСУ к наступлению

18:28
  • вторник
  • 07 июня 2022

Киев уступает Москве в плане техники

Украинская армия неспособна наступать. Киев уступает Москве в плане техники, признал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом", — заявил Зеленский во время видеоконференции, организованной британской газетой Finantial Times.

О преимуществе российской армии ранее говорили западные эксперты. В частности, полковник министерства обороны Австрии Маркус Рейснер заявил, что переломить ситуацию украинской стороне будет непросто из-за фатального просчета западных союзников. Оперативно поставить тяжелое вооружение, гаубицы или танки невозможно. А генерал немецкой армии в отставке Эрих Вад предостерегал Украину от недооценки армии России, передает РИА Новости.

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