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Борис Джонсон стал казаком Чуприной

19:48
  • вторник
  • 07 июня 2022

Британского премьера посвятили в казаки в Чернигове

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в казаки. Историческое решение приняла казацкая община в украинском Чернигове.

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"Премьер-министр Великобритании стал казаком Борисом Чуприной. Решение о посвящении Джонсона в казаки утвердила черниговская казацкая община Екатерининской церкви", - сообщило Черниговское подразделение украинского издания "Суспильне".

В статье отмечается, что на память об этом событии киевские мастера Дарья Добрякова и Юрий Кутилов нарисовали Бориса в образе казака Мамая. Грамоту, удостоверяющую посвящение Джонсона, отправят в Лондон.

Черниговцы напоминают, что британский премьер - не первый казак-иностранец. Ранее посвящения удостоился  основатель флота США Джон Пола Джонс, переименованный в Павла Джонса, передает РИА Новости.

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