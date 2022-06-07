Последние данные о ходе спецоперации на Украине

В результате обстрелов ВСУ есть разрушения

Населенные пункты народных республик во вторник вновь подверглись массированному обстрелу ВСУ. Только по Донецку украинские военные выпустили несколько сотен снарядов. Бьют из всех видов вооружений – "Градов", "Ураганов", минометов, крупнокалиберной артиллерии. Под шквальным огнем - жилые дома, школы, больницы. Есть жертвы и пострадавшие.

За минувшие сутки в ДНР погибли 10 человек и 18 получили ранения. ВСУ прицельно бьют из "Градов" и "Ураганов". В народной милиции Донецкой республики сообщили - украинская артиллерия выпустила почти 4 сотни снарядов и мин.

По логике украинских неонацистов, на территориях, которые они оставили, и не только в Донбассе, мирных жителей нет. По Ленинскому району Донецка ВСУ вели огонь из 122-миллиметровых артиллерийских систем. Один из снарядов упал всего в 10 метрах от детской площадки, досталось и Донецкому водоканалу. Три человека ранены.

Самоходная артиллеристская установка российских войск "Мста-С" страшна для позиций неонацистов – каждый выстрел из неё боеприпасом "Краснополь" - точно в цель. На подготовку к залпу - меньше минуты. Результаты работы артиллеристов фиксируют наши беспилотники.

Работу продолжают сапёры. Спасатели и военные России обезвредили почти 14 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе. "Продолжаются работы по разминированию. Всего проверено около трёх тысяч гектаров, обезврежено почти пятнадцать тысяч взрывоопасных предметов. От мин полностью очищена территория завода "Азовсталь", в том числе его подземные сооружения", - сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Почти 6,5 тысяч украинских военных добровольно сложили оружие. Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Развивается наступление на попасненском направлении. На освобождённых территориях сосредоточенно больше половины мощностей металлургической промышленности Украины. При отступлении ВСУ стараются нанести максимальный урон таким объектом, а российские военные в ходе наступления берут их под защиту. Открыто автомобильное сообщение между Россией, материковой частью Украины, Донбассом и Крымом. Совместными усилиями Министерства обороны и РЖД созданы условия и для возобновления железнодорожного сообщения.

Александра Панина, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"