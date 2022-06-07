В России участились аварии с участием мобильного электротранспорта

В связи с этим принимаются законодательные меры

Сегвеи, электросамокаты и моноколеса - новые транспортные гаджеты, которые появились на дорогах несколько лет назад и позволяют обладателям очень стремительно перемещаться по городу. А вот пользователи этих средств не всегда соблюдают правила дорожного движения, выезжая на тротуары. Только в прошлом году в столице было зафиксировано 117 происшествий.

Журналист Алена Долецкая и ее помощница переходили улицу Остоженку на зеленый сигнал светофора, когда в них буквально врезался курьер на электровелосипеде.

Курьер с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. Последовали оргвыводы и со стороны работодателя.

"Курьер, который мог быть участником инцидента, предварительно установлен. Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами, которым мы оказываем максимальное содействие. Если вина курьера подтвердится, он будет заблокирован окончательно", - сообщила менеджер по связям с общественностью Delivery Club Дарья Горбатюк.

Время, когда пешеходы начали делить улицы с обладателями электротранспорта, наступило несколько лет назад. С этого момента безопасными перестали быть даже тротуары. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса - число курьеров, использующих так называемые средства индивидуальной мобильности, выросло многократно, но отнюдь не их дисциплина и ответственность.

В Сочи участниками ДТП стали электросамокат и автомобиль. Причем, как выяснила полиция, водитель самоката был пьян, за что сам же и поплатился - ушибами и порезами. А в Челябинске взрослый электросамокатчик сбил 11-летнюю девочку. Ей потребовалась госпитализация.

Накануне в Москве мужчина на электросамокате насмерть сбил 83-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась в больнице. Всего же только за прошлый год в столице зарегистрировано 117 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. Один человек погиб, 123 получили травмы.

"Мы обсуждали эту проблематику и обратились в правительство Российской Федерации с просьбой ускорить принятие изменений в правила дорожного движения. Электросамокаты, сегвеи и моноколеса. Они однозначно относятся к категории "транспортные средства". Ограничения на скорости более 25 километров в час. Возможность ввоза на территорию страны электросамокатов, которые передвигаются на скорости не более 25 километров в час и со специальным встроенным электронным устройством, которым можно регулировать скорость передвижения", - отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Сегодня мобильного электротранспорта много и в парках, поэтому их руководство совместно с городскими властями рассматривает вопрос организации там так называемых тихих зон. Ну а тем, кто выезжает на самокатах и велосипедах на улицы, просто необходимо знать правила дорожного движения и быть внимательными.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"