Компания Trafigura заморозила инвестиции в флагманский проект "Роснефти"

Российский рынок обеспечивал 6% доходов трейдера

Инвестиции международного трейдера Trafigura в флагманский проект "Роснефти" - "Восток ойл", заморожены. О сворачивании бизнеса в России объявил исполнительный директор компании Джереми Вейр.

"Фактически наш бизнес в России закончен. Ранее мы были основным покупателем у "Роснефти". В рамках европейских санкций мы прекратили закупки. Мы до сих пор можем поставлять нефтепродукты "Роснефти" в Европу, но в чрезвычайно ограниченном количестве", - заявил Вейр.

Он уточнил, что компания значительно сократила бизнес-операции с Россией. Вейр добавил, что российский рынок обеспечивал около 6% всех доходов международного трейдера.

Флагманский проект "Роснефти" "Восток ойл" реализуется на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. По оценкам экспертов, ресурсная база проекта - 6 миллиардов тонн жидких углеводородов и примерно 2 триллиона кубометров газа, передает ТАСС.

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